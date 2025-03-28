На месте ДТП на Львовской, где погибли мать и сын, жители оставляют цветы

Напомним, что трагедия произошла вечером 27 марта на перекрестке улиц Львовская и Кишиневская. При переходе по нерегулируемому пешеходному переходу женщина и 10-летний ребенок попали под колеса мусоровоза. Водитель их не заметил. Ребенок погиб на месте, его мать — спустя несколько часов в больнице.