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На месте ДТП на Львовской, где погибли мать и сын, жители оставляют цветы

В Красноярске вечером 27 марта мусоровоз сбил на пешеходном переходе мать и сына — оба погибли, возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Красноярцы несут цветы к месту смертельного ДТП, где грузовик сбил мать с ребенком. Корреспондент krsk.aif.ru, побывавший на месте трагедии, увидел оставленные гвоздики.

Напомним, что трагедия произошла вечером 27 марта на перекрестке улиц Львовская и Кишиневская. При переходе по нерегулируемому пешеходному переходу женщина и 10-летний ребенок попали под колеса мусоровоза. Водитель их не заметил. Ребенок погиб на месте, его мать — спустя несколько часов в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Подробнее о произошедшем можно узнать в нашем материале.