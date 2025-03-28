Троих мужчин в Иркутске будут судить за нападение и кражу денег у жителя Тюмени

По версии следствия, 17 октября прошлого года один из обвиняемых подвозил мужчину. Воспользовавшись тем, что он заснул в салоне, «таксист» вывез потерпевшего в лесной массив, где его ждали двое подельников. Угрожая ножом, злоумышленники потребовали от пассажира деньги. Не получив требуемой суммы, они заставили мужчину оформить онлайн-кредит на сумму более 400 тысяч рублей и перевести деньги на указанные ими счета. После этого преступники высадили потерпевшего в микрорайоне Солнечный и скрылись.