Троих мужчин в Иркутске будут судить за нападение и кражу денег у жителя Тюмени

По версии следствия, 17 октября прошлого года один из обвиняемых подвозил мужчину. Воспользовавшись тем, что он заснул в салоне, «таксист» вывез потерпевшего в лесной массив, где его ждали двое подельников. Угрожая ножом, злоумышленники потребовали от пассажира деньги. Не получив требуемой суммы, они заставили мужчину оформить онлайн-кредит на сумму более 400 тысяч рублей и перевести деньги на указанные ими счета. После этого преступники высадили потерпевшего в микрорайоне Солнечный и скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в течение нескольких часов. Ими оказались ранее несудимые молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет. В ходе расследования также была установлена причастность одного из задержанных к краже денег с банковской карты у другого пассажира.
Уголовное дело, возбужденное по статьям «Разбой» и «Кража, совершенная с банковского счета», передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит лишение свободы на длительный срок.