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Троих мужчин в Иркутске будут судить за нападение и кражу денег у жителя Тюмени

В столице Приангарья предстанут перед судом трое мужчин, которых обвиняют в разбойном нападении на 42-летнего жителя Тюмени, а также в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ТК Город

По версии следствия, 17 октября прошлого года один из обвиняемых подвозил мужчину. Воспользовавшись тем, что он заснул в салоне, «таксист» вывез потерпевшего в лесной массив, где его ждали двое подельников. Угрожая ножом, злоумышленники потребовали от пассажира деньги. Не получив требуемой суммы, они заставили мужчину оформить онлайн-кредит на сумму более 400 тысяч рублей и перевести деньги на указанные ими счета. После этого преступники высадили потерпевшего в микрорайоне Солнечный и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в течение нескольких часов. Ими оказались ранее несудимые молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет. В ходе расследования также была установлена причастность одного из задержанных к краже денег с банковской карты у другого пассажира.

Уголовное дело, возбужденное по статьям «Разбой» и «Кража, совершенная с банковского счета», передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит лишение свободы на длительный срок.