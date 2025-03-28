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Мужчина погиб в Ляховичах, выпив средство для очистки духовки

Сразу за медицинской помощью мужчина обращаться не стал, а в больницу попал только после того, как его состояние существенно ухудшилось.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Житель Ляховичей погиб в результате употребления жидкости для очистки кухонных плит, перепутав ее со спиртным, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

По данным комитета, 67-летний мужчина, проживающий в районном центре, поступил в больницу с предполагаемым диагнозом «отравление химическим веществом».

«Как он пояснил, находясь по месту жительства, сделал несколько глотков из бутылки с жидкостью, перепутав ее с алкоголем», — сказали в ГКСЭ.

Там также уточнили, что после этого у него появились сильные боли в горле и животе, но за медицинской помощью гражданин обратился только через десять часов, когда его состояние существенно ухудшилось.

Спасти мужчину не удалось — он умер через сутки в больнице.

Эксперты комитета выяснили, что его смерть наступила от отравления едким веществом — средством для чистки духовок и плит.

Ранее в Следственном комитете констатировали, что только в Минской области с начала текущего года от отравления техническим жидкостями погибли четыре человека: они пили тормозную жидкость, автоомывайку, а один по неосторожности — щавелевую кислоту.