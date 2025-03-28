Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске автомобиль сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

Школьница переезжала дорогу по «зебре».

В Магнитогорске автомобиль «Богдан» сбил 10-летнюю велосипедистку на «зебре». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 17 часов 27 марта на улице Советской. 52-летний автомобилист ехал со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Доменщиков, когда сбил ребёнка на пешеходном переходе. Школьница не спешилась и переезжала дорогу на велосипеде.

«Девочка получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции.

Уточняется, что на прогулке школьница была без взрослых. По этому факту проводится административное расследование. Будет дана оценка действиям родителей в вопросе воспитания и обучения ребёнка ПДД.