В Магнитогорске автомобиль сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

Инцидент произошел в 17 часов 27 марта на улице Советской. 52-летний автомобилист ехал со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Доменщиков, когда сбил ребёнка на пешеходном переходе. Школьница не спешилась и переезжала дорогу на велосипеде.