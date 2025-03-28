В Башкирии работница медучреждения отдала мошенникам около 1,5 млн рублей

Один из случаев мошенничества произошел в Янаульском районе. В полицию обратилась 70-летняя работница медучреждения. Фельдшеру поступил звонок якобы от начальника, который сообщил, что на работе проводится проверка сотрудников. Оказалось, что фамилия заявительницы фигурирует в списках переводов денежных средств за рубеж, в связи с чем «руководитель» попросил оказать содействие правоохранительным органам. Женщина, доверившись звонившим «сотрудникам Росфинмониторинга», оформила кредит на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.