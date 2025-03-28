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9‑летняя нижегородка отдала мошенникам 100 тыс руб за бонусы в игре

В Сарове зафиксирован случай кражи денежных средств с банковского счета местной жительницы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, к хищению причастна ее девятилетняя дочь, предоставившая мошенникам доступ к финансам.

По словам потерпевшей, ее дочь, увлеченная мобильной игрой, стала жертвой злоумышленников. Под предлогом бесплатного получения бонусов, у ребенка обманным путем выманили фотографии банковской карты матери. В результате с банковского счета было списано 102 тысячи рублей.

Обнаружив пропажу средств на следующий день, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту было инициировано уголовное дело по статье «Мошенничество».