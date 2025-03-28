9‑летняя нижегородка отдала мошенникам 100 тыс руб за бонусы в игре

По информации пресс-службы регионального управления МВД, к хищению причастна ее девятилетняя дочь, предоставившая мошенникам доступ к финансам.
По словам потерпевшей, ее дочь, увлеченная мобильной игрой, стала жертвой злоумышленников. Под предлогом бесплатного получения бонусов, у ребенка обманным путем выманили фотографии банковской карты матери. В результате с банковского счета было списано 102 тысячи рублей.
Обнаружив пропажу средств на следующий день, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту было инициировано уголовное дело по статье «Мошенничество».