9‑летняя нижегородка отдала мошенникам 100 тыс руб за бонусы в игре

По словам потерпевшей, ее дочь, увлеченная мобильной игрой, стала жертвой злоумышленников. Под предлогом бесплатного получения бонусов, у ребенка обманным путем выманили фотографии банковской карты матери. В результате с банковского счета было списано 102 тысячи рублей.