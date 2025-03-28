Стало известно состояние главы Сокольского округа и его водителя после ДТП

Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП с главой Сокольского округа. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего с работниками администрации Сокольского муниципального округа.
Напомним, ДТП произошло 24 марта на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово. У поворота на деревню Архипиха автомобиль Ford, которым управляла 37-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, где находился Александр Созонов вместе со своим водителем. Предварительной причиной ДТП стала попытка женщины уйти от столкновения с другим автомобилем.
В результате аварии оба сотрудника администарции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По информации инспекции труда, у главы округа диагностированы ушибы и ссадины, квалифицированные как лёгкие повреждения. Водитель пострадал серьёзнее — у него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и состояние оглушения.
В настоящее время специалисты Гострудинспекции устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что скончался еще один пострадавший в ДТП в Арзамасском округе.