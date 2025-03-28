Стало известно состояние главы Сокольского округа и его водителя после ДТП

В результате аварии оба сотрудника администарции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По информации инспекции труда, у главы округа диагностированы ушибы и ссадины, квалифицированные как лёгкие повреждения. Водитель пострадал серьёзнее — у него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и состояние оглушения.