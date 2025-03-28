В Челябинской области супруги «инвестировали» мошенникам 1,7 млн кредитных рублей

«Тогда мужчина уговорил супругу оформить кредитную карту на 235 тыс. рублей. Эти средства также были переведены “представителям” биржи, однако “заработанных” денег потерпевшие так и не получили. Тогда супруги, заподозрив обман, обратились с заявлением в полицию», — рассказали в региональном Главке МВД.