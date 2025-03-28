В Челябинской области супруги «инвестировали» мошенникам 1,7 млн кредитных рублей

Все произошло в Чесменском районе.
Рекламу о заработке на бирже 58-летний житель одного из населенных пунктов увидел в онлайн-игре в начале марта. Он отправил заявку, передал свои контактные данные. И ему сразу же позвонил «представитель».
Решив получить дополнительный доход, мужчина согласился на предложенные условия и перевел 10 тыс. рублей по указанному счету. Затем решил добиться максимального дохода, о котором рассказывал телефонный собеседник. Он оформил два кредита на 1,5 млн рублей, снова совершил перевод.
Периодически аферисты выходили на связь и заверяли «инвестора», что вложенные деньги «работают и приносят прибыль».
Когда сельчанин попросил вывести часть заработанных денег, чтобы оплатить платеж по кредиту, «специалисты» сообщили, что для этого необходимо внести новую сумму.
«Тогда мужчина уговорил супругу оформить кредитную карту на 235 тыс. рублей. Эти средства также были переведены “представителям” биржи, однако “заработанных” денег потерпевшие так и не получили. Тогда супруги, заподозрив обман, обратились с заявлением в полицию», — рассказали в региональном Главке МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».