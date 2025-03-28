Два человека погибли в ДТП в Кущевском районе Краснодарского края

Два человека погибли в ДТП в Кущевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Смертельная авария произошла поздно вечером 27 марта на автодороге Кущевская-Пролетарский. Водитель «Хендай Элантра» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом «Ман» с полуприцепом.
25-летний водитель и 21-летний пассажир легкового авто скончались на месте.
Ранее на Кубани в результате ДТП погибла женщина-водитель. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной аналогичной марки под управлением девушки. В результате ДТП водитель 1987 года рождения скончалась в реанимации Динского района.
На Кубани водитель «МАЗа» опрокинул большегруз и погиб до приезда врачей. Смертельная авария с участием мужчины 1961 года рождения произошла 25 марта.