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Два человека погибли в ДТП в Кущевском районе Краснодарского края

Смертельная авария произошла поздно вечером 27 марта на автодороге Кущевская-Пролетарский.

Два человека погибли в ДТП в Кущевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Смертельная авария произошла поздно вечером 27 марта на автодороге Кущевская-Пролетарский. Водитель «Хендай Элантра» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом «Ман» с полуприцепом.

25-летний водитель и 21-летний пассажир легкового авто скончались на месте.

Ранее на Кубани в результате ДТП погибла женщина-водитель. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной аналогичной марки под управлением девушки. В результате ДТП водитель 1987 года рождения скончалась в реанимации Динского района.

На Кубани водитель «МАЗа» опрокинул большегруз и погиб до приезда врачей. Смертельная авария с участием мужчины 1961 года рождения произошла 25 марта.