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Депутата Горсовета Уфы Ишбулатова ограничили в общении

Филюсу Ишбулатову запретили писать письма и общаться с фигурантами уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы принял решение об избрании меры пресечения Филюсу Ишбулатову, являющемуся депутатом городского совета и руководителем стройкомпании.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемому запрещено контактировать с участниками уголовного процесса за исключением адвокатов, следователей и судебных работников, а также ограничена его переписка. Ишбулатову разрешено получать и отправлять корреспонденцию только от судебных и следственных органов.

Напомним, депутата Горсовета обвиняют в передаче 50 тысяч рублей в качестве взятки за получение положительного заключения по проекту многоквартирного дома в Ленинском районе Уфы.

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