Депутата Горсовета Уфы Ишбулатова ограничили в общении

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемому запрещено контактировать с участниками уголовного процесса за исключением адвокатов, следователей и судебных работников, а также ограничена его переписка. Ишбулатову разрешено получать и отправлять корреспонденцию только от судебных и следственных органов.