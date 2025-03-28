Депутата Горсовета Уфы Ишбулатова ограничили в общении

Советский районный суд Уфы принял решение об избрании меры пресечения Филюсу Ишбулатову, являющемуся депутатом городского совета и руководителем стройкомпании.
Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемому запрещено контактировать с участниками уголовного процесса за исключением адвокатов, следователей и судебных работников, а также ограничена его переписка. Ишбулатову разрешено получать и отправлять корреспонденцию только от судебных и следственных органов.
Напомним, депутата Горсовета обвиняют в передаче 50 тысяч рублей в качестве взятки за получение положительного заключения по проекту многоквартирного дома в Ленинском районе Уфы.
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