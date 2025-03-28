СК завел дело после пожара в Ленобласти с двумя погибшими

«Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, 27 марта после ликвидации пожара в доме по Выборгскому шоссе в городе Приморске Выборгского района обнаружены тела мужчины 1986 г. р. и женщины 1936 г. р. со следами термического воздействия. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще трое граждан», — говорится в сообщении.