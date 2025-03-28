Три человека из Выборга погибли при крушении батискафа в Хургаде

«Из Выборга погибли три человека», — ответили в Генконсульстве РФ по круглосуточному номеру для приема экстренных сообщений. На вопрос «Фонтанки» о том, родственники ли они между собой, представитель консульства ответил: «Да, часть семьи».
Вечером 27 марта Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что во время крушения судна погибли шесть российских туристов, в том числе двое детей.
ЧП в прогулочным судном произошло у побережья одного из египетских курортов утром 27 марта. На борту находились 45 пассажиров.