Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека из Выборга погибли при крушении батискафа в Хургаде

Во время крушения прогулочного батискафа в Хургаде погибли жители Ленинградской области, это члены одной семьи из Выборга. Об этом «Фонтанке» 28 марта сообщили в Генеральном консульстве России в Египте.

«Из Выборга погибли три человека», — ответили в Генконсульстве РФ по круглосуточному номеру для приема экстренных сообщений. На вопрос «Фонтанки» о том, родственники ли они между собой, представитель консульства ответил: «Да, часть семьи».

Вечером 27 марта Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что во время крушения судна погибли шесть российских туристов, в том числе двое детей.

ЧП в прогулочным судном произошло у побережья одного из египетских курортов утром 27 марта. На борту находились 45 пассажиров.