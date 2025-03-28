Мошенники заставили пенсионерку в Шелехове продать квартиру и отдать ₽4 млн

В Шелехове пенсионерку мошенники заставили продать квартиру. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские выяснили, что жительница Шелехова обратилась к риелторам, нашла вариант продажи двухкомнатной квартиры и покупки жилья для себя и семьи сына. Но до того, как деньги поступили на счёт в банке, пенсионерке стали звонить мошенники.
Пенсионерка отметила, что с ней связывались не менее трех мужчин. Ей сказали, что взломан личный кабинет на «Госуслугах», затем предложили положить деньги на безопасный счет, следом отправив ее к банкомату, где она перевела 4 млн рублей.
Женщине даже пришлось писать заявление, чтобы ей выдали 4 млн рублей наличными. Несмотря на это, она перевела все деньги мошенникам.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось о том, что жительница Иркутска, работающая уборщицей, хотела разбогатеть на инвестициях в драгметаллы, но попалась на уловки мошенников.