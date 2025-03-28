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В Мьянме из-за землетрясения обрушился мост длиной более 1 км

БАНГКОК, 28 марта. /ТАСС/. Мост через реку Иравади в Мьянме обрушился в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил портал Myanmar Now.

Речь идет о мосте общей длиной более 1 км, который соединяет пригород второго крупнейшего города страны Мандалай с городом Сикайн.

На кадрах, опубликованных порталом, видно обрушение по меньшей мере пяти его пролетов. Вместе с тем другой мост, расположенный поблизости, судя по имеющимся кадрам, уцелел.

По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.

Подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.