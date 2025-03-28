В Приморье турист попытался вывезти лапы гималайского медведя в Китай

«Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора», — говорится в сообщении.