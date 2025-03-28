Новосибирский бизнесмен арестован за мошенничество с пожарными системами

Николая Коломыцина, директора ООО «Предприятие противопожарных работ», заключили под стражу до 23 мая 2025 года. По версии следствия, в 2023 году его компания получила контракты на установку пожарных систем в школах Карасука и района, но заменила оборудование на более дешевые аналоги, не выполнила часть работ. В дополнении ко всему похитила 616 тысяч рублей бюджетных средств.