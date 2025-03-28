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Новосибирский бизнесмен арестован за мошенничество с пожарными системами

Подозревается в хищении 616 тысяч рублей при установке пожарных систем.

Источник: Комсомольская правда

Карасукский суд арестовал директора компании, которая устанавливала пожарные сигнализации в школах. Его подозревают в замене оборудования на более дешёвое и невыполнении работ по контракту. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Николая Коломыцина, директора ООО «Предприятие противопожарных работ», заключили под стражу до 23 мая 2025 года. По версии следствия, в 2023 году его компания получила контракты на установку пожарных систем в школах Карасука и района, но заменила оборудование на более дешевые аналоги, не выполнила часть работ. В дополнении ко всему похитила 616 тысяч рублей бюджетных средств.

Суд согласился с доводами следствия и избрал строгую меру пресечения. Решение пока можно обжаловать.