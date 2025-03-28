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На трассе Тюмень — Омск частично ограничили движение из-за жуткого ДТП

Машины пропускают по одной полосе.

Источник: SuperOmsk.ru

По данным ГИБДД Тюменской области, утром 28 марта 2025 года на 361-м километре трассы Тюмень — Омск произошло массовое ДТП.

«Большегруз “Вольво”, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть автомобиля “Лада Калина”. От удара “Ладу” отбросило на встречную полосу, произошло столкновение с встречным “КамАЗом”.

В ДТП погибла пассажирка «Лады», пенсионерка, жительница села Шеверово. Травмы лица получил 9-летний мальчик — пассажир этой же машины", — рассказали в ведомстве.

На месте жуткой, по мнению автора, аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение.

Как сообщается, машины пропускают поочередно по одной полосе в двух направлениях.