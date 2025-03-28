На видео попал момент обрушения дома на улице Звездова в Омске

В Центральном административном округе Омска прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины под завалами аварийного многоквартирного дома на улице Звездова, 60. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Этот дом построен в 1958 году. Он имеет деревянные перекрытия и несущие стены. Его признали аварийным в 2016 году. Расселение планировалось до конца 2024 года, а снос — до конца 2025 года. В здании отсутствовали отопление и электроснабжение.
По информации экстренных служб, произошло обрушение потолочного перекрытия. Под завалами оказался 64-летний мужчина года рождения. Его извлекли и передали бригаде скорой помощи, однако медики констатировали смерть.
По предварительным данным, мужчина занимался разборкой деревянных конструкций на дрова для личных нужд. Момент обрушения кровли был зафиксирован видеокамерой соседнего здания.
Прокуратура уже выехала на место происшествия для проведения проверки.