На видео попал момент обрушения дома на улице Звездова в Омске

Этот дом построен в 1958 году. Он имеет деревянные перекрытия и несущие стены. Его признали аварийным в 2016 году. Расселение планировалось до конца 2024 года, а снос — до конца 2025 года. В здании отсутствовали отопление и электроснабжение.