ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева

Отмечается, что мужчина, находясь в Абхазии, публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные «на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований» на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы — в частности, террориста Шамиля Басаева.