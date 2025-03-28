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ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети интернет материалов террористического характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, находясь в Абхазии, публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные «на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований» на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы — в частности, террориста Шамиля Басаева.

«Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.