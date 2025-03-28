На Урале второй раз задержали главреда «Вечерних ведомостей»

Это уже третье задержание Постникова за месяц, ему грозит третий арест.
«Владислав Постников вновь задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, его доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики — ред.) за посты в Telegram-канале давних лет», — рассказал Краснов, добавив, что заседание состоится в Академическом районном суде Екатеринбурга.
Кировский районный суд Екатеринбурга 1 марта арестовал главреда на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Тогда Краснов уточнял РИА Новости, что журналиста задержали из-за логотипа «Штаба Навального»*, размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года.
Вечером 14 марта Постников должен был выйти из спецприемника Нижнего Тагила, где он отбывал административный арест, но был задержан. Ленинский райсуд Нижнего Тагила на 14 суток отправил его в спецприемник по новому административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики в двух постах в Telegram-канале за 2020 и 2021 год.
* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена.