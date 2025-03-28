На Урале второй раз задержали главреда «Вечерних ведомостей»

Вечером 14 марта Постников должен был выйти из спецприемника Нижнего Тагила, где он отбывал административный арест, но был задержан. Ленинский райсуд Нижнего Тагила на 14 суток отправил его в спецприемник по новому административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики в двух постах в Telegram-канале за 2020 и 2021 год.