В Башкирии женщина перепутала педали и повредила 6 машин

Женщина, сдавая назад на Nissan Qashqai, столкнулась с двумя припаркованными автомобилями- Lada Kalina и Hyundai Solaris. От удара последний задел Mitsubishi Lancer. Пенсионерка, продолжив движение, заделу другую машину, которую откинуло на Kia Sportage, а впоследствии последнюю отбросило на ВАЗ седьмой модели.