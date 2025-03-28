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В Башкирии женщина перепутала педали и повредила 6 машин

Пенсионерка сдавала назад.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Сегодня утром в Нефтекамске, во дворе дома на Березовском шоссе, 60-летняя местная жительница повредила 6 машин, перепутав педали. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Башкирии.

Женщина, сдавая назад на Nissan Qashqai, столкнулась с двумя припаркованными автомобилями- Lada Kalina и Hyundai Solaris. От удара последний задел Mitsubishi Lancer. Пенсионерка, продолжив движение, заделу другую машину, которую откинуло на Kia Sportage, а впоследствии последнюю отбросило на ВАЗ седьмой модели.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Виновница, пройдя освидетельствование, оказалась трезвой.

Женщину привлекли к административной ответственности за движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (ч.2 ст. 12.14 КоАП РФ).