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Подозреваемую в дропперстве группу задержали в Алматинской области

Конаев. 28 марта. КазТАГ — В Алматинской области выявили группу лиц, подозреваемых в мошенничестве через Telegram, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области пресекли деятельность группы, занимавшейся мошенничеством через Telegram. При координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и областной прокуратуры установлены трое организаторов преступной схемы и шестеро дропперов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2024 года куратор координировал более 15 дропперов — лиц, оформлявших банковские карты на себя или третьих лиц. Через их счета прошло свыше 500 транзакций на сумму более Т100 млн. За каждую операцию куратор, по предварительным данным, получал 5% комиссии, что могло принести ему более Т10 млн.

На данный момент трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, их возможная причастность к другим преступлениям проверяется.