Подозреваемую в дропперстве группу задержали в Алматинской области

По версии следствия, с декабря 2024 года куратор координировал более 15 дропперов — лиц, оформлявших банковские карты на себя или третьих лиц. Через их счета прошло свыше 500 транзакций на сумму более Т100 млн. За каждую операцию куратор, по предварительным данным, получал 5% комиссии, что могло принести ему более Т10 млн.