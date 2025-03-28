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В Башкирии задержан пьяный водитель пассажирского автобуса

В Башкирии водитель пассажирского автобуса вышел на линию пьяным.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске сотрудники ГАИ пресекли опасное нарушение: за рулем вахтового автобуса с десятью пассажирами находился нетрезвый водитель. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на улице Дорожной, где инспекторы остановили водителя за нарушение дорожной разметки.

При оформлении протокола сотрудник ДПС заметил признаки алкогольного опьянения у 46-летнего мужчины, находившегося за рулем. Первичное освидетельствование показало 0,317 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Не согласившись с результатами, водитель настоял на медицинском освидетельствовании, где показатель составил 0,280 мг/л, что также подтвердило факт опьянения.

Автобус был помещен на штрафстоянку. Помимо водителя, к ответственности планируется привлечь должностных лиц и организацию, допустивших выход транспортного средства на линию с нетрезвым водителем.

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