В Чашниках мужчину насмерть придавило деревом. СК проводит проверку

Днем 27 марта 39-летний индивидуальный предприниматель в Чашниках не учел траекторию падения спиленного дерева, в результате чего ствол упал на него. От полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи установили, что мужчина не использовал необходимые средства индивидуальной защиты.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Чашникским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.