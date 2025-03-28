В Чашниках мужчину насмерть придавило деревом. СК проводит проверку

Днем 27 марта 39-летний индивидуальный предприниматель в Чашниках не учел траекторию падения спиленного дерева, в результате чего ствол упал на него. От полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи установили, что мужчина не использовал необходимые средства индивидуальной защиты.