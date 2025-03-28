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В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров

Там горела сухая трава.

Вчера, 27 марта, в 19:17 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Малая Малышевка горит сухая трава.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные части № №№ 80 и 82 Отряда № 34 и РН-пожарная безопасность № 170.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 800 квадратных метров.

Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 20:45, ликвидация открытого горения в 21:25.

На месте возгорания работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.