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В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после сильного землетрясения, сообщает AFP.

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Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после сильного землетрясения, сообщает AFP.

Кроме того, власти предупредили население об опасности последующих подземных толчков.

«Чинават объявила о срочном общенациональном предупреждении, предупредив население о необходимости сохранять бдительность в отношении возможных повторных толчков после сегодняшнего землетрясения, которые могут произойти в течение 24 часов», — сообщила The Nation Thailand.

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