Житель Гурьевска потерял 7 миллионов рублей, попавшись на удочку биржевых мошенников

Это уже не первый подобный случай в регионе. Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими быстрое обогащение, и не переводить деньги на неизвестные счета без тщательной проверки всех данных о компании и ее деятельности.