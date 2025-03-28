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Житель Гурьевска потерял 7 миллионов рублей, попавшись на удочку биржевых мошенников

В Гурьевском районе Калининградской области зарегистрирован случай крупного мошенничества с участием местного жителя.

Источник: KaliningradToday

41-летний строитель стал жертвой аферистов, потеряв почти 7 миллионов рублей при попытке заработать на бирже.

По имеющейся информации, злоумышленник связался с потерпевшим через мессенджеры, представившись брокером инвестиционной компании. Мужчина предложил строителю легкий способ дополнительного заработка на биржевых торгах.

Поддавшись обещаниям быстрой прибыли, гурьевчанин перевел все свои сбережения, а также часть кредитных средств в криптовалюту. По указанию мошенника все деньги были отправлены на счет инвестиционной платформы. После этого связь с лжеброкером прервалась, а вернуть сбережения оказалось невозможным.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ведется расследование данного преступления.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими быстрое обогащение, и не переводить деньги на неизвестные счета без тщательной проверки всех данных о компании и ее деятельности.