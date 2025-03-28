Жителя Смоленской области задержали за призывы к геноциду русских

В прошлом году за аналогичное преступление к двум годам колонии приговорили 42-летнего жителя Магадана. Мужчина активно поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в Telegram призывал устроить расправу над русскими. По данным следственного комитета России, комментарии, содержащие публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, он публиковал в мессенджере с 1 октября по 30 декабря 2023 года.