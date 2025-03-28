Очнулся в лесу с ножом у горла. Трое жителей Иркутска обокрали бизнесмена из Тюмени под видом таксистов

Кстати, возраст участников криминальной схемы от 22 до 25 лет. Их удалось найти всего за пару часов, при этом раньше они не были судимы. Следствие установило, что один из задержанных также причастен к хищению денег с банковской карты другого пассажира. Заведены уголовные дела по статьям о разбое и краже с банковского счета. Дело уже передали в суд.