Очнулся в лесу с ножом у горла. Трое жителей Иркутска обокрали бизнесмена из Тюмени под видом таксистов

В Иркутске трое парней, ограбили 42-летнего бизнесмена из Тюмени. Мужчина приехал в столицу региона в командировку, тогда он и представить не мог, что за время поездки потеряет 400 тысяч рублей.
— Заявитель рассказал, что на улице Октябрьской Революции 17 октября 2024 года к нему подъехал автомобиль. Водитель представился таксистом и предложил подвезти мужчину до гостиницы, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
В пути предприниматель задремал, а когда очнулся, понял, что находится в лесу. В этот момент трое парней представили нож к горлу и потребовали деньги. Кстати, возраст участников криминальной схемы от 22 до 25 лет.
— Поскольку у потерпевшего не было запрашиваемой суммы, ему пришлось оформить онлайн-кредит в размере свыше 400 тысяч рублей и перевести средства на указанные счета. После этого незнакомцы высадили его в микрорайоне Солнечный Иркутска и скрылись, — поделились правоохранители.
Кстати, возраст участников криминальной схемы от 22 до 25 лет. Их удалось найти всего за пару часов, при этом раньше они не были судимы. Следствие установило, что один из задержанных также причастен к хищению денег с банковской карты другого пассажира. Заведены уголовные дела по статьям о разбое и краже с банковского счета. Дело уже передали в суд.