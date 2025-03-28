Жительница Башкирии протаранила во дворе дома шесть машин

В Нефтекамске утром 28 марта на Берёзовском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, 60-летняя местная жительница за рулем Nissan Qashqai не справилась с управлением при движении задним ходом и протаранила машины.
Первоначально автомобиль врезался в стоящие на парковке «Ладу Калину» и Hyundai Solaris. От сильного удара Hyundai отлетел в Mitsubishi Lancer. Не остановившись, женщина продолжила движение и задела другую Mitsubishi Lancer, которая по цепной реакции столкнулась с Kia Sportage, а та — с ВАЗ-2114.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших, однако все участвовавшие в инциденте автомобили получили различные механические повреждения. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель находилась в трезвом состоянии.
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