Жительница Башкирии протаранила во дворе дома шесть машин

Первоначально автомобиль врезался в стоящие на парковке «Ладу Калину» и Hyundai Solaris. От сильного удара Hyundai отлетел в Mitsubishi Lancer. Не остановившись, женщина продолжила движение и задела другую Mitsubishi Lancer, которая по цепной реакции столкнулась с Kia Sportage, а та — с ВАЗ-2114.