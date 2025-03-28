В Шелехове пенсионерка осталась без квартиры из-за телефонных мошенников

В Шелехове завели уголовное дело после того, как пенсионерка перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей — всю выручку от продажи своей квартиры. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, сибирячка попалась на изощренной схему обмана, когда преступники по телефону убедили ее «спасти» деньги от аферистов.
— Она обратилась к риелторам, нашла вариант продажи двухкомнатной квартиры и покупки жилья для себя и семьи сына. Но до того, как деньги поступили на счет в банке, пенсионерке стали звонить мошенники. Женщина рассказала, что с ней связывались как минимум трое мужчин, — поделились полицейские.
В тот момент, когда деньги должны были поступить на ее счет, начались звонки. Сначала ей поведали якобы о взломе аккаунта на Госуслугах, затем другой псевдо специалист показал фальшивую аудиозапись, телефонного разговора мошенников. Третий — отправил пенсионерку к банкомату для перевода денег.
— В банке женщину спросили, зачем ей такая сумма наличными и попросили написать заявление о выдаче, а за деньгами прийти на следующий день. То есть у женщины была возможность посоветоваться с тем же сыном, другими родственниками и не совершать никаких действий в одиночку, — прокомментировал начальник Отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.