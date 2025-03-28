В Шелехове пенсионерка осталась без квартиры из-за телефонных мошенников

— В банке женщину спросили, зачем ей такая сумма наличными и попросили написать заявление о выдаче, а за деньгами прийти на следующий день. То есть у женщины была возможность посоветоваться с тем же сыном, другими родственниками и не совершать никаких действий в одиночку, — прокомментировал начальник Отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.