Прокуратура проведет проверку по факту гибели омича под завалами аварийного дома

Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины под завалами аварийного дома на улице Звездова, 60. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Строительство дома завершили в 1958 году, аварийным его признали в 2016 году. Жильцов расселили в 2024 году. Снести постройку планировали в конце 2025 года.
Как сообщили экстренные службы, обрушилось потолочное перекрытие. Под завалами оказался 64-летний мужчина. После того, как омича освободили из-под завала, его передали врачам. К сожалению, мужчина скончался.
В мэрии рассказали, что омич проник в здание незаконно с целью нарубить дров. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в центре Омска под обломками аварийного дома погиб человек.