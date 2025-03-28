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Прокуратура проведет проверку по факту гибели омича под завалами аварийного дома

По предварительной информации, мужчина хотел нарубить дров.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины под завалами аварийного дома на улице Звездова, 60. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Строительство дома завершили в 1958 году, аварийным его признали в 2016 году. Жильцов расселили в 2024 году. Снести постройку планировали в конце 2025 года.

Как сообщили экстренные службы, обрушилось потолочное перекрытие. Под завалами оказался 64-летний мужчина. После того, как омича освободили из-под завала, его передали врачам. К сожалению, мужчина скончался.

В мэрии рассказали, что омич проник в здание незаконно с целью нарубить дров. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в центре Омска под обломками аварийного дома погиб человек.