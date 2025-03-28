Бывшего следователя подозревают в фабрикации уголовного дела во Владивостоке

По данным следствия, в 2021 году он совместно с адвокатом сфальсифицировал материалы уголовного дела, чтобы привлечь к ответственности заведомо невиновного человека, сообщили в прокуратуре региона.
«Следователь вступил в сговор с адвокатом. Вместе они подыскали человека, согласного за вознаграждение взять на себя чужую вину. При этом настоящего организатора незаконного казино допросили как свидетеля, скрыв его причастность к преступлению», — сообщает ИА PrimaMedia информацию от надзорного ведомства.
Фабрикация доказательств позволила довести дело до суда, в результате чего невиновному мужчине назначили судебный штраф. В отношении бывшего следователя возбуждены уголовные дела по статьям 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
Ранее в рамках расследования подпольного игорного бизнеса в регионе были привлечены к ответственности организаторы нелегальных казино и их сообщники. Ход следствия находится под контролем прокуратуры Приморского края.