Бывшего следователя подозревают в фабрикации уголовного дела во Владивостоке

«Следователь вступил в сговор с адвокатом. Вместе они подыскали человека, согласного за вознаграждение взять на себя чужую вину. При этом настоящего организатора незаконного казино допросили как свидетеля, скрыв его причастность к преступлению», — сообщает ИА PrimaMedia информацию от надзорного ведомства.