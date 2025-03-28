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Кошки, собаки и лиса: в Челябинской области 16 животных погибли от бешенства

В Челябинской области 16 животных погибли от бешенства.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области с начала года зарегистрировали 16 случаев гибели животных от бешенства. Опасным вирусом заразились восемь кошек и семь собак в Челябинске, Копейске Троицке, Еманжелинске, Сатке, Нагайбакском, Октябрьском, Верхнеуральском, Увельском, Чебаркульском районах.

А в деревне Замериново Октябрьского района нашли умершую от бешенства лису.

— Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, погибшие от вируса бешенства, по распоряжению установлен карантин и проведены обязательные противоэпизоотические мероприятия, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора.

Последний на сегодняшний день случай бешенства — заражение собаки в Еманжелинске. Наличие вируса подтвердили после исследования 19 марта.