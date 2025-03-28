Кошки, собаки и лиса: в Челябинской области 16 животных погибли от бешенства

В Челябинской области с начала года зарегистрировали 16 случаев гибели животных от бешенства. Опасным вирусом заразились восемь кошек и семь собак в Челябинске, Копейске Троицке, Еманжелинске, Сатке, Нагайбакском, Октябрьском, Верхнеуральском, Увельском, Чебаркульском районах.