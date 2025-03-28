Украденная петербуржцем умная колонка оказалась смышленее его

В Петербурге мужчина украл умную колонку в магазине электроники, но не сумев разобраться в управлении, решил её продать. Теперь он обвиняется в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), сообщает прокуратура г. Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в январе 2025 года мужчина зашел в магазин на Большом проспекте П. С., заметил зеленую колонку на витрине и, не дождавшись внимания продавцов, спрятал её под куртку. Покинув магазин, он скрылся.
Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Однако, оказавшись наедине с гаджетом, обвиняемый не смог разобраться, как им пользоваться, и сразу продал его. Теперь дело меломана передано в Петроградский районный суд для рассмотрения.
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