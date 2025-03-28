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Пожар на территории аэропорта Платов в Ростовской области связан с учениями

Учебное возгорание устроили во время тренировки в аэропорту Платов.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на территории аэропорта Платов в Ростовской области оказался частью плановой тренировки. Об этом сегодня, 28 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В аэропорту проходит плановая тренировка аварийно-спасательной службы, — проинформировали в экстренном ведомстве.

Оказалось, что учения были организованы в рамках подготовки к весенне-летнему периоду. Спасатели должны отработать алгоритм тушения воздушного судна и спасения пассажиров.

Напомним, первыми о пожаре с черным дымом на территории донской авиагавани сообщили в соцсетях очевидцы. Люди смогли издалека снять учения на камеры своих гаджетов.