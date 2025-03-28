Мусорный полигон в Новороссийске продолжают тушить с 13 марта

В Новороссийске продолжает полыхать мусорный полигон. Свалка загорелась еще в ночь на 13 марта.
«По состоянию на 10 утра 28 марта площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Самосвалы выполнили свыше 4,5 тысяч рейсов, завезено более 63,1 тысяч кубометров грунта. В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники», — сообщили в оперштабе Кубани.
Напомним, 26 марта на мусорном полигоне Новороссийска произошел частичный сход грунта. Из-за этого возникли новые небольшие очаги возгорания.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за пожара на мусорном полигоне зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.