Мусорный полигон в Новороссийске продолжают тушить с 13 марта

«По состоянию на 10 утра 28 марта площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Самосвалы выполнили свыше 4,5 тысяч рейсов, завезено более 63,1 тысяч кубометров грунта. В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники», — сообщили в оперштабе Кубани.