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Мусорный полигон в Новороссийске продолжают тушить с 13 марта

В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне.

Источник: соцсети

В Новороссийске продолжает полыхать мусорный полигон. Свалка загорелась еще в ночь на 13 марта.

«По состоянию на 10 утра 28 марта площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Самосвалы выполнили свыше 4,5 тысяч рейсов, завезено более 63,1 тысяч кубометров грунта. В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники», — сообщили в оперштабе Кубани.

Напомним, 26 марта на мусорном полигоне Новороссийска произошел частичный сход грунта. Из-за этого возникли новые небольшие очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за пожара на мусорном полигоне зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.