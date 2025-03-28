Во Владивостоке пожаром на строящемся ЖК «Клуб 25» занялась прокуратура

Во Владивостоке прокуратура проводит проверку по факту очередного пожара на строящемся объекте на Патрокле. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство Приморского края.
Возгорание на строящемся объекте ЖК «Клуб 25» на Катерной произошло днем 28 марта. Причина — загорелся утеплитель на фасаде. Пожар ликвидировали. Его площадь составила около 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
Прокуратура Первомайского района Владивостока привлекла для проверки специалистов строительного и пожарного надзора. Эксперты оценят соблюдение требований закона при строительстве. А также качество и огнестойкость используемых материалов.