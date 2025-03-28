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Ночной пожар унес жизнь 78-летнего мужчины в Хабаровском крае

Гараж загорелся в поселке Сукпай.

Источник: МЧС РФ

В поселке Сукпай района имени Лазо Хабаровского края произошел крупный пожар. Загорелся частный гараж, пламя быстро распространилось на другие строения. Один человек погиб. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Возгорание началось около полуночи 27 марта на улице Речной. В гараже находился автомобиль, огонь быстро охватил рядом стоящие летнюю кухню и дровяник», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарных вызвали слишком поздно — спасти 78-летнего мужчину не удалось. Сотрудники МЧС до утра разбирали завалы и проливали конструкции. Причины происшествия устанавливают специалисты.