Ночной пожар унес жизнь 78-летнего мужчины в Хабаровском крае

В поселке Сукпай района имени Лазо Хабаровского края произошел крупный пожар. Загорелся частный гараж, пламя быстро распространилось на другие строения. Один человек погиб. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Возгорание началось около полуночи 27 марта на улице Речной. В гараже находился автомобиль, огонь быстро охватил рядом стоящие летнюю кухню и дровяник», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарных вызвали слишком поздно — спасти 78-летнего мужчину не удалось. Сотрудники МЧС до утра разбирали завалы и проливали конструкции. Причины происшествия устанавливают специалисты.