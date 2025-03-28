В Уфе трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Уфе из окна дома на Интернациональной выпал ребенок. Подробности несчастного случая рассказали в УГЗ города.
По информации управления, трехлетний мальчик. Ребенок забрался на балкон на четвертом этаже и рухнул вниз. Малыш после падения сумел выжить, но получил тяжелые травмы. Известно, что в момент трагедии мальчик был дома под присмотром мамы.
Сейчас за жизнь ребенка борются столичные врачи. По факту падения малыша с высоты начата проверка.
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