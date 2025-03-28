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Прокуратура проверяет обстоятельства гибели мужчины под завалами в Омске

В Омске начата проверка после гибели мужчины под завалами аварийного многоквартирного дома.

Источник: МЧС Омской области

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Звездова, 60, который был построен в 1958 году и признан аварийным в 2016 году. Согласно планам, его должны были расселить до конца 2024 года, а сносить — до конца 2025 года. В здании отсутствовали отопление и электроснабжение.

По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения находился под обрушившимся потолком, когда выполнял работы по разборке деревянных конструкций в здании, вероятно, для использования их в личных целях.

После получения сообщения о происшествии экстренные службы прибыли на место. Мужчину извлекли из-под завалов и передали врачам скорой помощи, которые, к сожалению, констатировали его смерть.

Прокуратура Центрального административного округа Омска начала проверку по данному факту, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку случившемуся.