Прокуратура проверяет обстоятельства гибели мужчины под завалами в Омске

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Звездова, 60, который был построен в 1958 году и признан аварийным в 2016 году. Согласно планам, его должны были расселить до конца 2024 года, а сносить — до конца 2025 года. В здании отсутствовали отопление и электроснабжение.