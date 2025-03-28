В Уфе с балкона четвертого этажа выпал ребенок

Как рассказали в Управлении гражданской защиты, мальчика 2021 года рождения скорая помощь доставила в больницу. Сейчас его осматривают врачи.
Предварительно, малыш был дома с мамой.
Обстоятельства ЧП выясняются.
В Уфе сегодня 28 марта с балкона четвертого этажа по улице Интернациональная, 185/1 выпал ребенок.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты, мальчика 2021 года рождения скорая помощь доставила в больницу. Сейчас его осматривают врачи.
Предварительно, малыш был дома с мамой.
Обстоятельства ЧП выясняются.