МИД: белорусы не обращались в посольство после землетрясения в Мьянме

Как проинформировала в пятницу Геологическая служба США, сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, случилось в Мьянме в пятницу. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. По предварительной информации, в Мьянме из-за произошедшего есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты. Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил в ряде пострадавших регионов страны чрезвычайное положение.