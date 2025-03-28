МИД: белорусы не обращались в посольство после землетрясения в Мьянме

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Находящиеся в Таиланде и Мьянме граждане Беларуси не обращались после землетрясения в посольство республики во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Как проинформировала в пятницу Геологическая служба США, сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, случилось в Мьянме в пятницу. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. По предварительной информации, в Мьянме из-за произошедшего есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты. Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил в ряде пострадавших регионов страны чрезвычайное положение.
«В настоящее время нет информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате землетрясения в Таиланде и Мьянме, соответствующих обращений в посольство Беларуси во Вьетнаме (ответственно за Таиланд и Мьянму) не поступало», — сказали в МИД.
В ведомстве уточнили, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами затронутых землетрясением государств — к этому подключены почетные консулы в Янгоне и Бангкоке, ведется мониторинг ситуации. Организована работа постоянного телефона для экстренной связи — +84 93 646 44 32.
По информации МИД, сейчас с рабочей поездкой в Мьянме находится посол Беларуси Владимир Боровиков, его встречи и переговоры продолжаются.
Мьянму в эти дни также посещает с официальным визитом делегация белорусских военных во главе с министром обороны Виктором Хрениным. В пресс-службе Минобороны Sputnik сообщили, что с ней все в порядке.