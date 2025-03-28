В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

«В рамках расследования Стамбульской генпрокуратуры было решено задержать Мехмета Пехливана по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств», — пишет агентство.
Пехливан был задержан в своем доме в ночь на пятницу.
В свою очередь Имамоглу в соцсети X подтвердил задержание своего адвоката.
Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.