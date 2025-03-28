В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.