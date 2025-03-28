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В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

СТАМБУЛ, 28 мар — РИА Новости. Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу госагентство Anadolu.

Источник: © РИА Новости

«В рамках расследования Стамбульской генпрокуратуры было решено задержать Мехмета Пехливана по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств», — пишет агентство.

Пехливан был задержан в своем доме в ночь на пятницу.

В свою очередь Имамоглу в соцсети X подтвердил задержание своего адвоката.

Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.

Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.