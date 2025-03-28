Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Распрощалась с машиной: у женщины забрали «Тойоту» после повторного пьяного вождения

Жительница Хабаровска распрощалась с автомобилем после решения суда.

Источник: Комсомольская правда

Жительница поселка Монгохто в Хабаровском крае второй раз попалась на пьяном вождении. Ее остановили сотрудники ГАИ, а после суда женщина осталась без машины. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Все произошло в сентябре прошлого года. Автоинспекторы остановили «Тойоту Ист» и заподозрили, что водитель пьян. Проверка подтвердила: у женщины было алкогольное опьянение.

«Оказалось, что это уже не первый случай. Ранее женщину привлекали за такое же нарушение, но выводов она не сделала», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил нарушительницу к 260 часам обязательных работ. Кроме того, ей запретили водить машину два года. «Тойоту Ист» конфисковали — теперь автомобиль передадут в собственность государства.