Распрощалась с машиной: у женщины забрали «Тойоту» после повторного пьяного вождения

Жительница поселка Монгохто в Хабаровском крае второй раз попалась на пьяном вождении. Ее остановили сотрудники ГАИ, а после суда женщина осталась без машины. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло в сентябре прошлого года. Автоинспекторы остановили «Тойоту Ист» и заподозрили, что водитель пьян. Проверка подтвердила: у женщины было алкогольное опьянение.
«Оказалось, что это уже не первый случай. Ранее женщину привлекали за такое же нарушение, но выводов она не сделала», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд приговорил нарушительницу к 260 часам обязательных работ. Кроме того, ей запретили водить машину два года. «Тойоту Ист» конфисковали — теперь автомобиль передадут в собственность государства.