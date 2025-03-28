Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жительницы Новосибирской области осуждены за мошенничество

Суд назначил виновным от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно.

Источник: Om1 Новосибирск

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Виновными признаны три жительницы региона.

В суде установлено, что директор кредитной организации КПК «СНК» и менеджер заключили мнимый договор займа с матерью двоих детей на покупку жилья с использованием материнского капитала. Договор купли-продажи недвижимости в Алтайском крае был заключён по завышенной стоимости. После получения средств материнского капитала от Пенсионного Фонда подсудимые распределили их между собой, причинив ущерб государству на сумму более 480 тысяч рублей.

Суд назначил виновным от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет и штрафом от 20 до 30 тысяч рублей. Гражданский иск о возмещении ущерба был удовлетворён судом в полном объёме.