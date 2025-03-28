Три жительницы Новосибирской области осуждены за мошенничество

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Виновными признаны три жительницы региона.
В суде установлено, что директор кредитной организации КПК «СНК» и менеджер заключили мнимый договор займа с матерью двоих детей на покупку жилья с использованием материнского капитала. Договор купли-продажи недвижимости в Алтайском крае был заключён по завышенной стоимости. После получения средств материнского капитала от Пенсионного Фонда подсудимые распределили их между собой, причинив ущерб государству на сумму более 480 тысяч рублей.
Суд назначил виновным от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет и штрафом от 20 до 30 тысяч рублей. Гражданский иск о возмещении ущерба был удовлетворён судом в полном объёме.