Три жительницы Новосибирской области осуждены за мошенничество

В суде установлено, что директор кредитной организации КПК «СНК» и менеджер заключили мнимый договор займа с матерью двоих детей на покупку жилья с использованием материнского капитала. Договор купли-продажи недвижимости в Алтайском крае был заключён по завышенной стоимости. После получения средств материнского капитала от Пенсионного Фонда подсудимые распределили их между собой, причинив ущерб государству на сумму более 480 тысяч рублей.