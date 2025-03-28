В Крыму мать и сын подозреваются в покушении на заказное убийство

По версии следствия, 44-летний мужчина и его 70-летняя мать в период с октября 2023 года по март 2024 года договорились об организации убийства бывшей жены обвиняемого и ее отца. Они попросили знакомого найти исполнителя и обещали ему заплатить 2,5 миллиона рублей.
Мужчина с предложением согласился, но выполнять его не стал и обратился в полицию. В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов отправлено в суд.
Ранее мы сообщали, в феврале 2025 года пьяный 40-летний мужчина толкнул свою сожительницу в грудь. Она упала на колени, в этот момент обвиняемый сдавливал ее шею руками и высказывал угрозы убийством.