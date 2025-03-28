В Крыму мать и сын подозреваются в покушении на заказное убийство

По версии следствия, 44-летний мужчина и его 70-летняя мать в период с октября 2023 года по март 2024 года договорились об организации убийства бывшей жены обвиняемого и ее отца. Они попросили знакомого найти исполнителя и обещали ему заплатить 2,5 миллиона рублей.