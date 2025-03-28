Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму мать и сын подозреваются в покушении на заказное убийство

В Крыму мать и сын подозреваются в покушении на заказное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 44-летний мужчина и его 70-летняя мать в период с октября 2023 года по март 2024 года договорились об организации убийства бывшей жены обвиняемого и ее отца. Они попросили знакомого найти исполнителя и обещали ему заплатить 2,5 миллиона рублей.

Мужчина с предложением согласился, но выполнять его не стал и обратился в полицию. В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов отправлено в суд.

Ранее мы сообщали, в феврале 2025 года пьяный 40-летний мужчина толкнул свою сожительницу в грудь. Она упала на колени, в этот момент обвиняемый сдавливал ее шею руками и высказывал угрозы убийством.