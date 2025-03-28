На станции «Савеловская» БКЛ произошло задымление

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыли, поезда проходят ее без остановки, сообщил дептранс. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что там произошло задымление. Об этом также свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях.