На станции «Савеловская» БКЛ произошло задымление

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыли, поезда проходят ее без остановки, сообщил дептранс. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что там произошло задымление. Об этом также свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях.
«Станция “Савеловская” БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», — рассказали в департаменте.
Там также уточнили, что на БКЛ нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке, мера введена для проверки состава.
«Данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — отметили в дептрансе. Пострадавших нет.
ТАСС пишет, что причиной задымления на станции метро «Савеловская» стало возгорание в вагоне. Его потушил машинист, уточняет агентство со ссылкой на оперативные службы.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден густой белый дым. Задымление наблюдается как в зоне прибытия поездов, так и около эскалаторов.
Позднее, около 12:30, дептранс сообщил, что движение на БКЛ восстановили. Спустя полчаса в департаменте уточнили, что «Савеловская» открыта и работает.