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В Минске на пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.50 58-летняя водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Мирошниченко, вблизи дома № 43а не предоставила преимущество и совершила наезд на 48-летнего мужчину. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

В свою очередь пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Прежде чем ступить на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности своих действий.