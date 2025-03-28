В Минске на пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля

По предварительной информации, сегодня около 8.50 58-летняя водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Мирошниченко, вблизи дома № 43а не предоставила преимущество и совершила наезд на 48-летнего мужчину. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.
В свою очередь пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Прежде чем ступить на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности своих действий.