В Минске на пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля

По предварительной информации, сегодня около 8.50 58-летняя водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Мирошниченко, вблизи дома № 43а не предоставила преимущество и совершила наезд на 48-летнего мужчину. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.