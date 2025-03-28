Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

Ранее на БКЛ не было движения поездов от станции «Электрозаводская» до «Хорошёвской».

Источник: Агентство «Москва»

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на БКЛ движение поездов от станции «Электрозаводская» до «Хорошёвской» было временно приостановлено. По данным столичного Дептранса, корректировки в графике движения составов, следующих по часовой стрелке, были внесены по причине проверки вагонов.

Данные поезда обслуживаются компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, поэтому точные причины проверки должна выявить специальная комиссия. Также на фоне случившегося было принято решение о временном закрытии станции «Савеловская». В связи с этим составы следовали без остановки.